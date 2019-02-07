ВТБ планирует к концу 2020 года увеличить число сотрудников в сфере информационных технологий до 5 тысяч человек. В течение 2019 года банк планирует принять на работу около полутора тысяч IT-специалистов.

Основной упор будет сделан на подбор разработчиков, аналитиков и тестировщиков. а также руководителей проектов, архитекторов, администраторов, специалистов по сопровождению и по другим профильным направлениям, говорится в сообщении кредитной организации.

Банк нацелен на ускорение изменений и вывод новых решений на рынок. Эта цель будет достигаться за счет формирования современной микросервисной IT-архитектуры, внедрения методологии и инструментов DevSecOps, активного использования кросс-функциональных команд, а также развития технологии Open API.

По словам заместителя президента – председателя правления банка ВТБ Ольги Дергуновой, ВТБ заинтересован в поддержке и развитии самых современных технологий, именно поэтому он нацелены на масштабное расширение и усиление команды банка первоклассными специалистами ИТ-рынка не только для поддержки текущих бизнес-процессов, но и создания технологий для прорывного развития бизнеса.