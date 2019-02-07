Начиная с 2015 года, постепенно, поэтапно реализовывали в ПАО «МИнБанк» сложный проект по переводу дистанционного обслуживания корпоративных клиентов с устаревшей платформы, не позволявшей работать в некоторых современных браузерах и операционных системах, а также не имеющей такого важного и перспективного канала, как мобильные приложения. Начальник управления внедрения и сопровождения систем ДБО Аслан Гакашев в обширном интервью для корпоративного издания рассказал обо всех этапах проекта, о выборе партнера, об осуществленных задачах и первых успехах в работе в новой системе.

«Было проведено исследование рынка вендоров систем ДБО, — говорит Аслан Гакашев — Среди существовавших тогда на рынке были варианты сотрудничества как с давно существующими компаниями, имеющими большой опыт и внушительный клиентский портфель, так и с молодыми, более современными и технологичными компаниями с новыми взглядами на тенденции и большим желанием работать на результат. Тому, что по итогам просмотра предложений от пула вендоров выбор пал на команду iSimpleLab, способствовала комбинация нескольких факторов. С одной стороны, ядро команды составляли люди с богатым опытом работы на проектах по построению систем класса ДБО, с другой — используемые технологии, подход к построению платформы, а также динамика развития продукта, свойственные молодой компании, давали перспективу динамичности проекта. Высокая вовлеченность собственников iSimpleLab в проектную деятельность давала надежду на оперативность при принятии решений в будущем. Ценовая политика компании также сыграла далеко не последнюю роль».

Подробно Аслан Гакашев остановился на запуске в конце 2017 в промышленную эксплуатацию коробочного решения новой платформы ДБО от команды iSimpleLab с последующей разработкой и реализацией особенных свойств системы. Сначала обновленное ДБО было доступно только новым клиентам банка, но, поэтапно запуская заложенный в систему функционал, готовили и массовую миграцию пользователей ДБО.

Переход продлился с августа по октябрь 2018 года. И теперь юрлицам доступен улучшенный интерфейс, работа на ПК с операционными системами Windows и Mac OS, в браузерах MS Internet Explorer, Google Chrome, FireFox, Safari, Opera, классический банкинг и дополнительные полезные сервисы, например, функция экспресс-проверки контрагентов в «Светофор». «Специальным подарком клиентам, которые уже присоединились к «МИнБанк Бизнес-онлайн», стал запуск мобильных приложений для устройств на платформе iOS и Android, — отмечает Аслан Гакашев. — На текущий момент в банке внедрена платформа, готовая к интенсивному развитию без необходимости серьезных человеческих и технических инвестиций в инфраструктуру».

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

О компании iSimpleLab:

iSimpleLab (ООО «АйСимплЛаб») — российский разработчик программного обеспечения в области дистанционного банковского обслуживания. iSimpleLab входит в консорциум ideas Consulting and Management (iCAM Group) , который занимается созданием, развитием и продвижением ИТ-продуктов и услуг на финансовые рынки.

Компания продвигает на банковский рынок платформу ДБО собственной разработки под брендом iSimpleBank 2.0.

ПАО "МИнБанк":

Московский Индустриальный банк – универсальный, многофилиальный клиентоориентированный банк, оказывающий все виды банковских услуг как юридическим, так и физическим лицам. Банк обслуживает около 60 тысяч юридических лиц и свыше 1,5 млн. частных клиентов и имеет 250 офисов обслуживания в 27 субъектах РФ, расположенных в ЦФО, СЗФО, Приволжском ФО, ЮФО и СКФО, а также более 2600 терминалов для дистанционного банковского обслуживания.

Источник: iCAM Group