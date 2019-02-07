Курс рубля замер в боковом тренде, торгуясь в узком диапазоне 65,3-66,1 руб./$. Поддержку курсу рубля оказала позитивная динамика инфляции, которая в январе не превысила 5,0% г/г. Завтра состоится заседание ЦБ РФ по ставке. Учитывая такие сильные данные, ключевая ставка с большой вероятностью останется на неизменном уровне 7,75%.

Макростатистика по еврозоне все больше разочаровывает: Прошедшая неделя оказалась позитивной для доллара США, который вырос ко всем валютам стран G10. Поддержку американская валюта получила от ежегодного обращения президента Д.Трампа «О положении страны», где он объявил о том, что в США не будет вводиться чрезвычайное положение. Тем не менее, вопросы возникновения нового «шатдауна», а также строительства «мексиканской стены» остались не прояснены. Сейчас инвесторы особенно внимательно следят за ходом китайско-американских торговых переговоров; если до 1 марта страны не придут к соглашению, то возможна новая волна бегства в защитные активы. В то же самое время динамику курса евро/доллара на неделе все же определяли новости из ЕС, а не из Америки. Так, вышедшие экономические данные по еврозоне оказались крайне разочаровывающими. Индекс деловой активности в ЕС снижается на протяжении всего последнего года и уже достиг уровня 51. Розничные продажи по итогам декабря 2018 г. упали на 1,6% м/м, что стало крупнейшим снижением с мая 2011 г. Немаловажно также то, что наихудшую динамику демонстрирует Германия, что в результате и формирует негативный взгляд на еврозону в целом. Пара евро/доллар снизилась до уровня 1,136; ближайшие уровни поддержки и сопротивления – 1,130 и 1,143 соответственно.

Экономическая ситуация в Великобритании продолжает ухудшаться: Неопределенность по Brexit продолжает негативно сказываться на экономике Великобритании: индексы деловой активности в трех основных секторах британской экономики продемонстрировали снижение в январе. Сейчас в парламенте страны обсуждается возможность переноса предельного срока сделки по Brexit на 24 мая вместо 29 марта, тем не менее, данное предложение должно быть согласовано всеми сторонами, как ЕС, так и Великобританией. Сегодня ожидается публикация данных по ВВП за 2018 г., и выступление главы Банка Англии; кроме того, сегодня Т.Мэй отправится на очередные переговоры с ЕС по Brexit. Ближайшие уровни поддержки/сопротивления в паре фунт/$: 1,288 и 1,303 соответственно.

Цены на нефть пытаются закрепиться выше 63 $/барр.: Согласно последним данным ОПЕК, по итогам января добыча нефти 14 членов стран ОПЕК снизилась на 930 тыс. барр. сут., при этом Саудовская Аравия сократила добычу даже сильнее, чем планировалось. В феврале сокращение добычи нефти должно продолжиться. Эти позитивные данные, а также сокращение предложения нефти со стороны Венесуэлы позволили ценам на нефть марки Brent укрепиться практически до уровня 63 $/барр. С учетом того, что ситуация в нефтяной отрасли Венесуэлы продолжает ухудшаться, мы ожидаем дальнейшего роста цен на нефть.

Замедление роста спроса до 2,2% в 2018 году определило умеренную инфляцию в январе: Прошедшая неделя принесла ряд позитивных макро новостей по России. Во-первых, согласно первой оценке Росстата, рост ВВП России ускорился до 2,3% г/г в 2018 г. Эти результаты оказались гораздо лучше ожиданий, хотя структура роста и вызывает вопросы. В частности, несмотря на ускорение общей цифры роста, рост потребления домохозяйств замедлился до 2,2% г/г в 2018 г. против 3,2% г/г в 2017 году. В итоге это отразилось на инфляции, которая в январе составила только 1,0% м/м или 5,0% г/г; при этом рост цен в продуктовом (5,5% г/г) и непродуктовом (4,5% г/г) сегментах оказался ниже ожиданий. Такой умеренный рост цен повышает вероятность сохранения ставки ЦБ на уровне 7,75% на завтрашнем заседании; консенсус-прогноз также практически единогласно ожидает неизменной ставки. В результате, курс рубля на прошедшей неделе торговался в узком диапазоне 65,3-66,1 руб./$. Торговый диапазон на неделю нам представляется как: 65,3-66,4 руб./$.