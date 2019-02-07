Зафиксированное Сбербанком в январе уменьшение объема средств физических на 326 млрд рублей представляет собой сезонный отток средств со счетов банковских карт в новогодний период. Об этом говорится в релизе банка с показателями отчетности по РСБУ за первый месяц 2019 года.

Сезонный отток в январе-2019 оказался меньше, чем в январе прошлого года, подчеркивают в банке.

«Характерные сезонные особенности января — снижение деловой активности и отток вкладов в период новогодних каникул — в этом году проявились в меньшей степени. Отток вкладов в реальном выражении был меньше прошлогоднего, а физическим лицам выдан рекордный для января объем кредитов. Это создает хорошие предпосылки для роста процентного дохода в течение года», — комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.

Отток средств физических лиц был полностью компенсирован притоком средств на счета юридических лиц, который составил 440 млрд рублей. В результате совокупные средства клиентов за январь выросли в реальном выражении на 0,6%.



На 1 февраля 2019 года объем средств физических лиц в Сбербанке составил 12,604 трлн рублей, юридических лиц — 7,269 трлн.