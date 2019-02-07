Французский суд вынес обвинительный акт в связи с делом об отмывании денег через эстонский филиал Danske Bank. Как сообщается в четверг в официальном уведомлении на сайте банка, речь идет о незаконных операциях на сумму около 21,6 млн евро.

«Сегодня следователь Парижского суда высшей инстанции вынес обвинительный акт в отношении Danske Bank в связи с расследованием факта отмывания денег <...> в эстонском филиале банка в период 2007—2014 годы», — говорится в заявлении. Кроме того, суд потребовал от банка предоставить гарантии на сумму 10,8 млн евро.

1 июля прошлого года прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske Bank в стране. Общий объем отмытых средств оценивается минимум в 7 млрд евро. В сентябре банк опубликовал результаты проверки 6,2 тыс.евро клиентов эстонского отделения, признав, что большинство из них могут считаться подозрительными. В том же месяце на фоне скандала ушел в отставку глава банка Томас Борген. Всего в рамках следствия в Эстонии были задержаны десять человек.

По версии основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, приговоренного в РФ к девяти годам колонии заочно, банк может быть причастен к мошеннической схеме в РФ, существование которой ранее якобы выявил юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский.