Режим соглашений о реализации инвестиционных проектов в рамках законопроекта о защите капиталовложений может быть распространен на средний бизнес, рассказал Андрей Иванов.

По его словам, сейчас этот закон предполагает работу в бутиковом режиме с индивидуальным сопровождением проектов, но если механизм получится отработать, такие решения можно будет рассмотреть и в отношении более широкого круга инвесторов в стране, сообщает РБК .

Документ дает бизнесу право подписать с государством соглашение о стабильности регуляторных условий в обмен на гарантии инвестиций. Прежняя версия законопроекта распространяла его действие на проекты общим бюджетом не менее 10 млрд рублей с собственными инвестициями бизнеса на уровне 3 млрд рублей.