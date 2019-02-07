Министр финансов США Стивен Мнучин может выступить на слушаниях комитета по финансовым услугам палаты представителей Конгресса США, которые будут посвящены снятию санкций с российской компании «Русал», холдинга En+ и компании «Евросибэнерго». Об этом сообщила в среду газета Politico со ссылкой на свои источники в американском минфине.

Согласно их данным, руководитель ведомства в среду по телефону обсуждал с председателем комитета Максин Уотерс (демократ, от штата Калифорния) «взаимоприемлемую дату» проведения заседания. При этом министра попросили выступить уже на следующей неделе, но он отказался.



Законодатели требуют от Мнучина объяснить решение вашингтонской администрации снять санкции с «Русала», En+ и «Евросибэнерго». В частности, демократы выражают недовольство в связи с тем, что минфин уже долгое время не может представить запрашиваемые ими документы по снятию рестрикций. Как отмечает Politico, финансовое ведомство все еще готовит данные бумаги, которые конгрессмены просили предоставить не позднее 5 февраля.

«Мы собираемся привести Мнучина в комитет и задать ему неудобные вопросы о решении исключить [компании] из санкционного списка", — рассказала Уотерс газете. Издание подчеркивает, что она может повесткой — в обязательном порядке — вызвать министра на заседание.