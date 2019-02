Крупнейшая фондовая биржа Швейцарии SIX во второй половине этого года планирует запустить платформу на базе технологии блокчейн, которая позволит ускорить торги. Изначально SIX Digital Exchange (SDX) будет функционировать параллельно с действующей платформой SIX.

Как сообщает Ttrcoin , представители биржи также отметили, что изначально SDX будет поддерживать работу с ограниченным числом акций. В будущем платформа может быть применена в работе с торгуемыми на бирже фондами (ETF) и даже токенизированными вещественными активами, например с предметами искусства.

По словам председателя SIX Ромео Лахера, наблюдательный совет SIX, «возможно», примет решение о запуске платформы в конце лета, а пока компания займется обеспечением соответствия своих практик требованиям Швейцарской службы по надзору за финансовыми рынками (FINMA).