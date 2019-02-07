Использование блокчейна позволит исключить из процесса две стадии из трех и свести время исполнения заявок к долям секунды.
Крупнейшая фондовая биржа Швейцарии SIX во второй половине этого года планирует запустить платформу на базе технологии блокчейн, которая позволит ускорить торги. Изначально SIX Digital Exchange (SDX) будет функционировать параллельно с действующей платформой SIX.
Как сообщает Ttrcoin, представители биржи также отметили, что изначально SDX будет поддерживать работу с ограниченным числом акций. В будущем платформа может быть применена в работе с торгуемыми на бирже фондами (ETF) и даже токенизированными вещественными активами, например с предметами искусства.
По словам председателя SIX Ромео Лахера, наблюдательный совет SIX, «возможно», примет решение о запуске платформы в конце лета, а пока компания займется обеспечением соответствия своих практик требованиям Швейцарской службы по надзору за финансовыми рынками (FINMA).
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