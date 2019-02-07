Объем просроченной задолженности в Сбербанке вырос в январе на 73 млрд рублей, согласно отчетности кредитной организации по РСБУ за прошлый месяц. Как сообщается в пресс-релизе, одним из факторов стала процедура плановой реструктуризации задолженности крупного международного ретейлера.

Сбербанк является кредитором хорватской сети Agrokor, крупнейшего работодателя на Балканах. Долг компании перед российским банком оценивается в 1,1 млрд евро. Летом прошлого года стартовала процедура реструктуризации обязательств Agrokor, в ходе которой Сбербанк станет крупнейшим собственником компании с долей 39%.

В Сбербанке подтвердили, что на рост просрочки повлияла ситуация с хорватским клиентом.

«Процедура сейчас в стадии реализации, ее параметры мы озвучивали раньше. В связи со всякими корпоративными действиями этот процесс достаточно длительный. В том числе рост нашей просрочки действительно связан именно с тем, что мы находимся на определенной стадии завершения этой реструктуризации. О том, что она завершена, мы не можем сказать. В публичном пространстве мы не можем раскрывать имя [компании] без согласия другой стороны, поэтому мы избрали такую форму, чтобы вы понимали, о ком мы говорим», — пояснили представители банка.

В Сбербанке также отметили, что на рост просроченной задолженности повлияли и методологические изменения в расчете этого показателя. «Доля просроченной задолженности в портфеле банка составила 2,5%, что существенно ниже среднего уровня по остальным российским банкам — 7,5% на 1 января 2019 года», — говорится в пресс-релизе.