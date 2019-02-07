Сбербанк совместно с дочерней компанией «Сбербанк-Технологии» открывает площадку для общения инженеров и архитекторов с контрибьютерами Open Source-проекта Apache Ignite.

Первая встреча на площадке состоится 26 февраля в Agile Home Сбербанка и будет посвящена обсуждению базовых процессов, использованию паттернов и антипаттернов взаимодействия и развития в проекте, а также дизайну продукта Service Grid и возможностям его развития, говорится в сообщении Сбербанка.

Open Source-проекты — программы с открытым исходным кодом, к работе над которыми может присоединиться любой желающий.

По словам исполнительного директора департамента базовых платформенных компонентов АО «Сбербанк Технологии» Антона Чураева, часть Open Source-проектов уже сегодня де-факто являются индустриальными стандартами, хотя многие из них имеют высокий порог входа для клиентов. Одной из ключевых задач является повышение доступности таких проектов.