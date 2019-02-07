Россельхозбанк и Сбербанк стали победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения клиентам нижегородского Радиотехбанка — вкладчикам-физлицам, индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, подпадающим под закон о страховании вкладов (малым предприятиям). Уведомление об этом опубликовал департамент общественных связей Агентства по страхованию вкладов.

Эти же банки, которые АСВ перечисляет уже в другом порядке — Сбербанк и Россельхозбанк, выбраны в качестве банков-агентов для расчетов с соответствующими категориями вкладчиков Камчаткомагропромбанка (Петропавловск-Камчатский), чья лицензия были отозвана в один день с Радиотехбанком, 31 января этого года.

В АСВ поясняют, что два банка-агента выбраны для ускорения процесса выплат и создания для вкладчиков комфортных условий получения возмещения.

Прием заявлений на компенсации по счетам ( вкладам ) и иных необходимых документов, а также сами выплаты вкладчикам Радиотехбанка через банки-агенты стартуют 12 февраля, вкладчикам Камчаткомагропромбанка — 13 февраля 2019 года.



За день до начала выплат официальные сообщения с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений, а также с распределением вкладчиков по конкретным банкам-агентам будут опубликованы на сайте АСВ, а 13 января они появятся в прессе: газетах «Комсомольская правда Нижний Новгород» и «Аргументы и факты Камчатка» соответственно.