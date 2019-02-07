«Ростелеком» подал в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке второго крупнейшего в России оператора дата-центров DataLine (принадлежит IT-холдингу Inline Technologies Group). По данным «Коммерсанта», его бизнес оценивается минимум в 21 млрд рублей с учетом долга 3 млрд рублей, а сделка может быть закрыта в апреле.

В ФАС подтвердили, что такое ходатайство поступило в середине января.

«Ростелеком» в итоге оценил DataLine в 23 млрд рублей без учета долга, сообщил газете источник в IT-отрасли. Другой собеседник слышал, что оценка составит 21 млрд рублей с учетом долга компании 3 млрд рублей, то есть реальная сумма сделки составит около 18 млрд рублей, или 275 млн долларов. Ее закрытие планируется в апреле 2019 года.

Мощность центров обработки данных (ЦОД) DataLine сейчас составляет 4,7 тыс. стоек (больше только у «Ростелекома» — 5,9 тыс.), а оборот облачной инфраструктуры — около 1,5 млрд рублей в год, говорит гендиректор Rusonyx Константин Анисимов. Себестоимость строительства ЦОД такой мощности составляет около 140 млн долларов, «и эти деньги, безусловно, входят в цену», отмечает он. При этом ЦОД у DataLine практически заполнены, а оборот бизнеса по этому направлению может составлять около 3 млрд рублей в год, оценивает эксперт.

Исходя из этих оценок, бизнес DataLine в сфере центров обработки данных можно оценить в 85 млн долларов, а в сфере облачной инфраструктуры — в 45 млн долларов, рассуждает Анисимов. Учитывая эти факторы, а также премию в цене за уникальность структуры, вся DataLine действительно может оцениваться в 270—350 млн долларов, резюмирует он. Кроме того, на стоимость DataLine в случае приобретения «Ростелекомом» повлияет известность бренда, а также наличие клиентской базы и нескольких географически разнесенных площадок внутри МКАД, считает директор по развитию бизнеса iKS-Consulting Дмитрий Горкавенко.

Дата-центры нужны «Ростелекому» в том числе для проектов в рамках госпрограммы «Цифровая экономика». Так, например, оператор указан в качестве исполнителя по проекту «гособлака», в которое должны мигрировать информационные системы органов власти. В августе 2018 года президент «Ростелекома» Михаил Осеевский говорил, что компания допускает возможность предоставления другим операторам мощностей для хранения данных в рамках «закона Яровой».