Реальная среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за 2018 год по сравнению с 2017 годом выросла на 6,8%. Номинальная среднемесячная заработная плата составила 43 400 рублей и выросла по сравнению с 2017 годом на 9,9%. Об этом сообщается в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

В декабре 2018 года средняя заработная плата составила 55 150 рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 6,9%.

«В структуре денежных доходов населения в четвертом квартале 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года возросла доля оплаты труда (включая скрытую заработную плату) при снижении доли социальных выплат, доходов от собственности и доходов от предпринимательской деятельности», — прокомментировали в Росстате.

Средний размер назначенной пенсии вырос на 3,7% и равен 13 360 рублям. Реальный рост пенсий составил 0,8% за 2018 год. Данные приводятся по сравнению с 2017 годом.

Реальные располагаемые доходы населения выросли на 0,3% по сравнению с 2017 годом.