Компания «Райффайзен-Лизинг» провела первую полностью удаленную сделку возвратного лизинга в цифровом формате. Сделка прошла в системе электронного документооборота, юридическая значимость документа была достигнута за счет использования квалифицированной электронной подписи, пояснили в компании.

«Теперь клиенты «Райффайзен-Лизинга» смогут заключать договор, отправлять счета на оплату и дополнительные соглашения удаленно. Сервис доступен клиентам, сотрудничающим со всеми ведущими операторами электронного документооборота, включая «Корус Консалтинг», «СКБ-Контур», «Калуга Астрал» и другие», — говорится в релизе.



Первым клиентом при совершении сделки возвратного лизинга в электронном формате стал один из ведущих российских производителей кабеленесущих систем — ООО «ТД Урал ПАК». Предметом сделки стало оборудование для переработки полимеров, срок договора лизинга составляет 36 месяцев. Сделка позволила лизингополучателю привлечь долгосрочное финансирование с последующим выкупом оборудования, напоминают в финансовой компании механизм сделки возвратного лизинга.