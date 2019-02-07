Американский стартап Abra реализует возможность инвестирования в акции и торгуемые на бирже фонды (ETF) через свое некастодиальное криптовалютное приложение, использующее блокчейн биткоина и технологию смарт-контрактов.

При этом инвестиции в акции и ETF не будут облагаться комиссиями на протяжении всего 2019 года. Минимальный размер вложения составит 5 долларов. Пользователям предлагается обратиться за ранним доступом на сайте компании, где уже в очереди находятся порядка 6 000 человек, сообщает Ttrcoin .

На первом этапе в приложении будет представлено 50 доступных для инвестирования активов, включая акции таких компаний, как Facebook, Apple, Amazon, Google, Netflix, биржевые фонды, такие как SPDR Gold Trust, Vanguard Growth и S&P 500, а также индексы вроде Russell 2000.

Как отметила компания, благодаря возможностям блокчейна можно привязать к цене биткоина любой актив, «обладающий надежным потоком котировок».