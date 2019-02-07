Концепция цифрового профиля гражданина, который обеспечит обмен данными между потребителями и поставщиками данных, была одобрена с предложением доработать некоторые ее элементы рабочей группой по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика». Запуск концепции позволит создать специальное приложение цифрового профиля уже в 2019 году, сообщили ТАСС в организации.

«В приложении в том числе будет обеспечен офлайн-доступ к сведениям, хранящимся в Цифровом профиле, — паспортным данным, СНИЛС и т. д. <…> Там же будут храниться цифровые согласия: перечень персональных данных, к которым гражданин предоставил доступ для получения какой-либо услуги», — приводятся в сообщении слова замглавы Минкомсвязи, ответственного за направление «Цифровое государственное управление», Максима Паршина.

Как отмечается в сообщении АНО, в рабочей группе предложили проработать координацию по созданию инфраструктуры и сервисов Цифрового профиля, а также вопросы поддержания актуальности и достоверности данных, хранимых в Цифровом профиле и первоначально получаемых из других госинформсистем. Кроме того, предлагается проработать вопрос юридического статуса, формирования и ведения цифрового профиля среди юрлиц.

При этом предполагается, что плотным проектом запуска сервиса станет возможность предоставления банковского кредита без бумажных документов и нахождения в банке. «Гражданину достаточно будет зайти в специальное приложение и разрешить банку получить доступ к набору данных о себе. Создание такой среды позволит упростить доступ организаций к государственным данным, улучшить клиентский опыт при предоставлении коммерческих и государственных услуг», — процитировали в пресс-службе АНО и. о. директора департамента финансовых технологий Банка России Ивана Зимина.

Концепция цифрового профиля гражданина разработана Минкомсвязью, ЦБ РФ и «Ростелекомом». Предполагается, что разработка и эксплуатация сервиса будет создаваться в рамках проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика РФ». Законопроект, обеспечивающий создание цифрового профиля, создается в рамках направления «Нормативное регулирование» нацпрограммы.