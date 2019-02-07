Жителям трех скандинавских стран: Швеции, Норвегии и Даниим стала доступной возможность покупать криптовалюту еthereum напрямую через кошелек, встроенный в приложение браузера Opera для Android-устройств.

Сделать покупку можно с помощью кредитных, дебетовых карт и платежных систем, при этом создавать отдельный аккаунт для этого необходимости нет.

Пользователям будет достаточно войти в электронную идентификационную систему BankID в Норвегии и Швеции или NemID в Дании, сообщает ForkLog . При этом верификация обеспечивается крипто-брокерским сервисом Safello, регулируемым Управлением финансового надзора Швеции.

Комиссии сервиса при покупке составляют 7%, но на первоначальном этапе будет действовать скидка: 2,5% для пользователей из Швеции и 5% для жителей Дании и Норвегии.

Какие страны следующими получат доступ к сервису, пока не сообщается.