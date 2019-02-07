Россияне все чаще предпочитают расплачиваться смартфонами с поддержкой бесконтактной оплаты NFC, а не обычными пластиковыми картами. Эта функция стала настолько популярной, что в 2018 году количество таких трансакций по сравнению с 2017-м увеличилось в пять раз и составило почти 133 млн. Об этом говорится в совместном исследовании Альфа-Банка и сотового ретейлера «Связной»-«Евросеть», пишут «Известия».



Главные причины такого роста популярности платежей смартфонами — это простота, удобство и даже влияние моды, говорят эксперты. Также в 2018 году некоторые банки делали специальные условия по бонусам и кешбэку при таких расчетах.

Многие люди больше не носят с собой кошельки и портмоне, поскольку и платежные, и дисконтные карты физически уже не нужны. Их все можно держать в телефоне. Также нередки случаи, когда клиент просто забывает кошелек с картами дома и ему нужно расплатиться.



Наряду с оплатой телефонами на рынке появилась возможность рассчитаться с помощью колец, браслетов и прочих форм-факторов, однако, по мнению экспертов, наиболее популярным девайсом для бесконтактного платежа останется все-таки смартфон.



Смартфоны с NFC на сегодня составляют около трети рынка мобильных аппаратов. Как отмечается в исследовании, за прошлый год количество проданных телефонов с функцией бесконтактной оплаты выросло на 41% и составило 11 млн штук. Граждане потратили на них суммарно 304 млрд рублей, что на 36% больше, чем годом ранее.

Платежи с помощью смартфона безопаснее, чем обычной банковской картой, указали в пресс-службе МТС Банка. При совершении операции реальные реквизиты карты не передаются, ее номер замещается специальным кодом — токеном. Если даже злоумышленник перехватит токен, то он не сможет совершить по нему оплату в Интернете или снять деньги в банкомате. А если смартфон теряется, то платежная информация остается защищенной встроенными функциями мобильного устройства.

По мнению экспертов, в этом году популярность таких платежей будет возрастать, а в течение ближайших десяти лет умные мобильники поставят пластиковые карты на грань исчезновения. Однако у тренда есть и свои минусы: оплата с помощью NFC приводит к тому, что граждане перестают контролировать свои траты. Это подтверждают и сами любители «игровых» способов расплачиваться в магазине.