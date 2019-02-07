Арбитражный суд Москвы признал обоснованным заявление Русского Трастового Банка в лице Агентства по страхованию вкладов о признании Евгения Бернштама несостоятельным (банкротом) и ввел в отношении гражданина-должника процедуру реструктуризации долгов, утвердив его финансовым управляющим члена СРО «Дело» Анну Витрик. Соответствующее судебное определение от 1 февраля размещено в карточке банкротного дела в картотеке арбитражных дел.

Судебное заседание по рассмотрению дела по существу назначено на 9 июля 2019 года.

Кроме того, суд постановил включить в реестр требований кредиторов (в третью очередь удовлетворения) требования Русского Трастового Банка в размере 13,199 млн рублей основного долга и около 6,748 млн рублей пени.

Заявление банка в лице его собственного конкурсного управляющего — АСВ — о банкротстве Бернштама столичный арбитраж принял к производству в сентябре 2018 года. Из материалов дела следует, что 23 марта 2016 года между Русским Трастовым Банком и АО «Финотдел» (заемщик) был заключен договор об открытии кредитной линии на сумму 10 млн рублей. Поручителем выступил Бернштам, который является бенефициаром «Финотдела». Гагаринский районный суд Москвы 25 сентября 2017 года удовлетворил исковые требования РТБ о взыскании солидарно с «Финотдела» и Бернштама задолженности по кредитному договору (9,4 млн рублей основного долга, 479,5 тыс. рублей пени на просроченный основной долг, 74,8 тыс. рублей пени на просроченные проценты и 63,7 тыс. рублей госпошлины) и обратил взыскание на заложенное имущество залоговой стоимостью 12,508 млн рублей. Апелляционным определением Московского городского суда от 2 августа 2018-го решение было оставлено в силе. Общий размер задолженности заемщика перед банком по кредитному договору по состоянию на 14 августа 2018 года составляет около 19,947 млн рублей, из которых 9,4 млн приходится на основной долг, а остальное — на просроченные выплаты, пени и госпошлину.

Представитель кредитора в ходе судебного заседания заявил, что с момента вынесения решения о взыскании долга погашение задолженности не производилось.



Евгений Бернштам также является бенефициаром рухнувшей микрофинансовой компании «Домашние деньги», которая в конце августа была исключена Центробанком из реестра МФО . Чуть раньше в том же месяце АСВ от имени Интеркоммерц Банка подало иск о банкротстве «Домашних денег» . В карточке соответствующего дела на сайте Арбитражного суда Москвы указано, что следующее заседание по нему назначено на 12 февраля 2019 года. В середине января этого года стало известно, что кредиторы Adela Financial Retail Group (контролирует через две кипрские компании 77,3% «Домашних денег») добились ее банкротства .