На Филиппинах руководство Управления Специальной экономической зоны провинции Кагаян (CEZA) представило набор нормативно-правовых требований к предложению цифровых активов-токенов (Digital Asset Token Offering, DATO), которые включают в себя вопросы приобретения криптоактивов, включая utility- и security-токены.

Так, основным регулятором криптоиндустрии в стране становится CEZA, а саморегулируемая организация Азиатская ассоциация блокчейна и криптовалют (Asia Blockchain and Crypto Association, ABACA) будет помогать ей внедрять новые требования и обеспечивать их соблюдение, сообщает Anycoin .

Также предполагается поощрять внедрение использования технологии блокчейн и криптовалют на уровне институциональных инвесторов и финансовой системы.

Регулирование деятельности организаторов предложений токенов (DATO) предполагает три уровня требований: для проектов с привлечением инвестиций в криптоактивы до 5 млн долларов, 6–10 млн долларов и свыше 10 млн долларов.

DATO должны иметь техническую документацию с изложением подробностей о проекте и эмитенте, а созданные DATO токены должны быть внесены в список лицензированной биржи для для проведения офшорных операций с виртуальными валютами (Offshore Virtual Currency Exchange, OVCE).