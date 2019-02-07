Международные резервы РФ на 1 февраля составили 477,7 млрд долларов против 469,8 млрд на 25 января 2019 года. Такие данные приводятся на сайте Банка России.

Объем международных резервов увеличился за неделю на 7,9 млрд долларов, или 1,7%, «преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила», объясняет регулятор.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

В январе российские ЗВР выросли на 7,45 млрд долларов — с 468,495 млрд на начало месяца до 475,945 млрд на 1 февраля 2019-го (расхождение в данных на 1 февраля связано с тем, что еженедельные значения приводятся на конец отчетных дат, а ежемесячные — на начало. — Прим. Банки.ру).

В частности, резервы в иностранной валюте выросли с 371,733 млрд долларов до 376,601 млрд, в монетарном золоте — с 86,903 млрд до 89,46 млрд, счет в СДР — с 6,737 млрд до 6,792 млрд долларов. Немного сократилась резервная позиция в МВФ — с 3,122 млрд до 3,093 млрд долларов.



Напомним, за 2018 год российские резервы выросли почти на 35,8 млрд долларов.