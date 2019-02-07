«Левобережный» возобновил кредит «Фонд для бизнеса».

По условиям продукта финансирование предпринимателей осуществляется на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств под поручительство Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства (не менее 50%). Залог не требуется.



Сумма кредитования — до 5 млн рублей, срок — до пяти лет на инвестиции и до четырех — на пополнение оборотных средств. Минимальная ставка — 12,5% годовых.

«Размер максимальной ставки банк не указывает, таким образом, сложно оценить привлекательность предложения», — отмечает руководитель отдела анализа банковских услуг Банки.ру Екатерина Марцукова.

Финансирование осуществляется в форме единовременного кредита, кредитной линии с лимитом выдачи и кредитной линии с лимитом задолженности. Возможна отсрочка погашения основного долга от трех до шести месяцев.