По итогам 2018 года общее количество DDoS-атак снизилось на 13% по сравнению со статистикой за предыдущий период, сообщают эксперты «Лаборатории Касперского». При этом расет продолжительность смешанных атак и HTTP-флуда, то есть мошенники обращаются к более сложным методам.

По прогнозам «Лаборатории Касперского», в 2019 году злоумышленники, скорее всего, улучшат свои знания, чтобы преодолеть стандартные меры защиты от DDoS-атак и сделать этот тип киберугроз еще более сложным.

По сравнению с началом года средняя продолжительность атак увеличилась более чем в два раза – с 95 минут в первом квартале 2018 года до 218 минут в четвертом. Примечательно, что атаки типа UDP-флуд, на которые приходится почти половина (49%) DDoS-атак в 2018 году, были очень короткими и редко длились более пяти минут.

Таким образом, рынок более простых в плане организации атак сокращается. В то же время более сложные атаки (например, через HTTP), которые требуют времени и денег, долго будут актуальными. Согласно отчету «Лаборатории Касперского», HTTP-флуд и смешанные атаки с HTTP-компонентом составляют около 80% всего времени активности DDoS-атак в течение целого года.

Китай лидирует по количеству проводимых в DDoS-атак, при этом его доля значительно снизилась – с 78% до 50%. США остаются вторыми (25%), а Австралия – третьей (5%). В географическом распределении мишеней лидером по-прежнему является Китай – 43% (71% в третьем квартале 2018 года). Десятку лидеров покинули Россия и Сингапур, но вошли Бразилия (3%) и Саудовская Аравия (2%).

В четвертом квартале лидером по размещению подавляющего числа серверов злоумышленников остаются США, а Великобритания и Нидерланды заняли второе и третье места, заменив Россию и Грецию соответственно.