Альянс Terra, состоящий из 12-15 игроков рынка e-commerce из Южной Кореи, Японии, Таиланда и других азиатских стран, готовится подать заявку для попадания на регулятивную площадку Банка России, сообщил «РБК-Крипто» источник, близкий к ситуации. Информацию подтвердили в Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ).

Если проект успешно пройдет регулятивную площадку Банка России и заработает в стране на легальных основаниях, то правительство может изменить подход к регулированию рынка цифровых денег.

Объединение частично работает через систему электронных денег с использованием криптовалюты Terra, цена которой привязана к СДР корзине, в которую входят пять фиатных валют: доллар, евро, китайский юань, японская иена и фунт стерлингов. Это позволяет интернет-магазинам вести свою монетарную политику, каждый покупатель получает скидку или кэшбек до 10%, в результате чего происходит замена глобальных платежных платформ, а комиссия для любого магазина, который использует эту систему, составляет 0,5%, хотя обычно в среднем этот показатель варьируется от 1% до 5-7%.

По словам главы РАКИБ Юрия Припачкина, снижение комиссионных, выплачиваемых интернет-магазинами платежным посредникам, до показателя 0,5% за трансакцию, даст возможность компаниям российской электронной торговли сэкономить до 22 млрд рублей в год.