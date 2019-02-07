Криптовалютная биржа Xena Exchange объявила о запуске 27 февраля первого криптовалютного дериватива на токен gram с кредитным плечом. Таким образом, инвесторы проекта Telegram Open Network (TON) смогут торговать деривативами до момента фактического выпуска токенов gram на биржи.

По словам CEO Xena Exchange Антона Кравченко, это первый случай на рынке криптовалют, когда деривативы используются для хеджирования рисков, сообщает ForkLog .

Также 18 февраля Xena Exchange запустит секцию для торговли криптодеривативами в дополнение к существующему спотовому движку. Первым деривативом на бирже станет контракт BTC к USD.