Американское подразделение сингапурской биржи Huobi запустило торговые пары с долларом США. Теперь верифицированным пользователям доступна возможность торговли криптовалютами биткоин, ethereum и tether (USDT).

Как сообщает ForkLog , пользователи могут осуществлять ввод/вывод средств в фиатной валюте на суммы от 100 долларов.

Поддержка доллара США реализована благодаря партнерству Huobi.com с американским кастодианом и эскроу-сервисом Prime Trust.