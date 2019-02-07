Криптовалютная биржа Gate.io запустила бессрочные контракты на токены BitTorrent (BTT), доступные для торгов в паре с американскими долларами.

Как сообщает Anycoin , на данный момент максимальная сумма депозита на одного пользователя составляет 1 BTC, однако в дальнейшем – в зависимости от оценки рыночных рисков и рейтинга инвестора – она может быть увеличена.

Бессрочные контракты дают инвесторам возможность заработать на продаже цифровых активов на длинных или коротких позициях и, в отличие от других деривативов, они не имеют даты истечения срока, позволяя инвесторам сосредоточиться только на информации и росте или падении курса криптоактива.