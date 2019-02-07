Заместитель министра финансов США по международным делам Дэвид Мэлпас, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост главы Всемирного банка (ВБ), выступает за сокращение кредитования стран с высоким уровнем доходов на душу населения, в частности Китая, и перенаправления этих средств на помощь развивающимся странам. Такое мнение он высказал в четверг в интервью информационному агентству Bloomberg.

«Всемирный банк будет взаимодействовать с Китаем, экономика которого является второй в мире по масштабам, — отметил он, отвечая на вопрос о том, следует ли Всемирному банку продолжать предоставлять льготные кредиты Китаю. — В период реформ задача состоит в том, чтобы выводить более крупные страны, с высоким доходом, из числа заемщиков, чтобы для развивающихся стран осталось бы больше ресурсов. При этом речь не идет о прекращении взаимодействия с Китаем, а о том, чтобы больше средств было доступно для стран с меньшим уровнем доходов на душу населения, для развивающихся стран».

«Логика в том, чтобы сократить кредиты для стран с высоким уровнем доходов населения и увеличить их для тех стран, которые больше нуждаются в этих средствах», — добавил он.

По словам Мэлпаса, «есть возможности для повышения эффективности деятельности Всемирного банка во многих областях».

Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Мэлпаса, известного своими консервативными взглядами, на пост главы ВБ в минувшую среду, после того как 1 февраля пост президента ВБ покинул Джим Ен Ким. Сейчас обязанности руководителя международной структуры временно выполняет исполнительный директор ВБ Кристалина Георгиева.