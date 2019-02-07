Глава Binance Чанпэн Чжао заявил, что его криптовалютная биржа может в будущем сотрудничать с Ripple для интеграции платежного решения xRapid, использующего токены XRP.

По его словам, компании только начали переговоры, детали сотрудничества уточняются.

«Сейчас мы занимаемся реализацией дополнительных функций на Binance, поэтому нам приходится работать со множеством различных партнеров. В настоящее время мы не ведем никакой деятельности, связанной с xRapid, но нам, конечно же, хотелось бы, чтобы в будущем Ripple стал нашим партнером», - цитирует его Ttrcoin .

Ранее Ripple заключил соглашения с такими биржами, как Bittrex, Bitso, Coins.ph и Bitstamp, которые помогают обеспечивать ликвидность его платежной системы xRapid. В начале месяца ее участником стал лондонский банк Euro Exim Bank. Торговые площадки взаимодействуют с финучреждениями, которые конвертируют национальные валюты в XRP.