Лизинговый портфель компании «Газпромбанк Лизинг» вырос в 2018 году на 41% до 192 млрд рублей. Итоги года приводятся в сообщении компании.

Объем нового бизнеса компании по стоимости нового имущества увеличился по сравнению с 2017 годом в полтора раза и составил 59 млрд рублей.

В компании поясняют, что рост нового бизнеса за прошлый год в основном был обусловлен спросом со стороны предприятий добывающего сектора (по добыче угля, золота, нефти и газа): были профинансированы проекты на общую сумму 14,6 млрд рублей, из которых 7,6 млрд приходится на контракты с предоставлением субсидий по госпрограммам из федерального бюджета.

Основная доля портфеля «Газпромбанк Лизинга» традиционно, как и в целом на российском лизинговом рынке, приходится на транспортную отрасль. Данный сегмент занимает 78% от общего объема лизингового портфеля, а средняя сумма договоров составляет 2,4 млрд рублей. Самый крупный контракт в 2018 году был заключен на поставку 11,1 тыс. железнодорожных вагонов, приобретенных у НПК «Объединенная вагонная компания» в рамках возвратного финансового лизинга в пользу одного из крупнейших операторов железнодорожного рынка.

В компании обращают внимание на минимальный уровень просроченной задолженности по итогам 2018 года. «Управление рисками компании гармонично интегрировано с системой риск-менеджмента Газпромбанка, что дает положительную синергию», — поясняется в релизе.

«Еще одним важным драйвером роста бизнеса «Газпромбанк Лизинга» стала активная работа с органами власти в части поддержки и субсидирования участников лизингового рынка. В 2018 году были профинансированы новые проекты с применением госпрограмм льготного лизинга на общую сумму 21,2 млрд рублей против 9,3 млрд рублей годом ранее», — сообщают в компании, уточняя, что в основном это программы Фонда развития промышленности от Минпромторга РФ «Автопром» и «Строительно-дорожная и коммунальная техника», а также госпрограммы Белоруссии. В целом в 2018 году «Газпромбанк Лизинг» привлек средства из федерального бюджета для клиентов в размере 1,1 млрд рублей — это займы ФРП и программы льготного лизинга.

В числе прочего в компании напоминают, что в 2018 году ею было запущено новое направление финансового лизинга автотранспорта в сегменте малого и среднего бизнеса. Самыми популярными марками легковых автомобилей среди клиентов стали Ford, Toyota, BMW и «ГАЗ», занимающие 44% в общем объеме портфеля. За пять месяцев работы на рынке автолизинга компания открыла офисы в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, а также сформировала партнерскую сеть автодилеров и страховых компаний. В ближайших планах «Газпромбанк Автолизинга» открытие офисов еще в десяти регионах, а также запуск технических релизов по расширению функционала личного кабинета и мобильного приложения. До конца 2019 года клиентам станет доступен сервис по отправке полного пакета документов на лизинг с использованием электронной цифровой подписи, а также возможность подписания договора финансового лизинга без посещения офиса компании.



Комментируя результаты работы компании, генеральный директор АО «Газпромбанк Лизинг» Максим Агаджанов подчеркнул, что сегодня особое внимание уделяется развитию ключевых компетенций — это аренда буровых установок и лизинг железнодорожной техники. «Ключевыми точками роста, в свою очередь, для нас станут развитие автолизинга в сегменте МСБ и лизинг судов. Здесь мы видим хорошие перспективы, чтобы войти топ рейтингов и занять свою нишу на российском рынке лизинга», — заключил Агаджанов.