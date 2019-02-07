Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам российского Райффайзенбанка со «стабильного» на «позитивный», подтвердив банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BBB-'». Рейтинг устойчивости банка не затронут рейтинговым действием (он находится на уровне «bbb-»). Полный список рейтинговых действий и текущих рейтингов Райффайзенбанка приводится в релизе агентства .

Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по рейтингам российского Райффайзенбанка со «стабильного» на «позитивный», подтвердив банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне «BBB-'». Рейтинг устойчивости банка не затронут рейтинговым действием (он находится на уровне «bbb-»). Полный список рейтинговых действий и текущих рейтингов Райффайзенбанка приводится в релизе агентства .

Как поясняется, рейтинговые действия в отношении двух «дочек» Raiffeisen Bank International (они также коснулись болгарской «дочки») связаны с переоценкой агентством кредитоспособности RBI, которая, по мнению Fitch, повысилась — вместе с вероятностью поддержки материнской организацией своих стратегически значимых дочерних банков.



Уровень РДЭ Райффайзенбанка ограничен страновым потолком по России («BBB-'»). «Позитивный» прогноз по долгосрочным РДЭ отражает возможность повышения странового потолка по России с учетом «позитивного» прогноза по суверенному рейтингу РФ.

