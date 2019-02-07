Еврокомиссия (ЕК) пересмотрела прогноз среднегодовой цены на нефть марки Brent в 2019—2020 годах, резко понизив оценку до 61 доллара за баррель на фоне роста добычи в США и Канаде. Об этом говорится в новом отчете ЕК.

Осенью 2018 года ЕК ожидала, что средняя стоимость нефти Brent в 2019 году будет на уровне 80,6 доллара за баррель, в 2020 году — 76,7 доллара за баррель.

«Ожидается, что в течение прогнозируемого периода цены на нефть будут сдерживаться ростом добычи в США и Канаде и снижением мирового спроса на нефть. По данным фьючерсных рынков, средняя цена на нефть марки Brent в 2019 и 2020 годах ожидается на уровне 61 доллара за баррель. Это на 24% ниже, чем было опубликовано в осеннем прогнозе на 2019 год, и на 20% ниже прогнозов, данных ранее на 2020 год», — говорится в отчете ЕК.