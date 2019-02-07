Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Ставропольпромстройбанка на уровне «ruB+» и изменило прогноз по рейтингу со «стабильного» на «негативный», следует из релиза агентства.



«Рейтинг обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу при снижении операционной эффективности, невысоким качеством активов, приемлемыми ликвидной позицией и профилем фондирования, а также консервативной оценкой уровня корпоративного управления и риск-менеджмента. Изменение прогноза со «стабильного» на «негативный» отражает ухудшение показателей рентабельности кредитной организации, а также оценки ее стратегических перспектив на фоне роста конкуренции в банковском секторе», — отмечается в релизе.

По данным аналитиков, для банка характерно поддержание приемлемых значений нормативов достаточности капитала (Н1.0=15,1%, Н1.1=Н1.2=10,2% на 1 января 2019 года), что обеспечивает адекватную устойчивость капитала к потенциальной реализации кредитных рисков (запас капитала позволяет абсорбировать полное обесценение около 10% активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения регулятивных минимумов на 1 января 2019-го).

Основу активов банка формирует ссудная задолженность, представленная в основном межбанковскими кредитами и депозитами (34% активов на 1 января 2019-го), а также кредитами юрлиц и индивидуальных предпринимателей (31% активов на 1 января 2019-го). Качество совокупного кредитного портфеля оценивается как низкое (на 1 января 2019-го доля ссуд III—V категорий качества составляет 32% портфеля ссуд юрлиц и индивидуальных предпринимателей и физлиц), заключили в «Эксперт РА».

