Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги исследования российского рынка лизинга за 2018 год. Согласно проведенному анкетированию, объем нового бизнеса по итогам прошлого года составил 1,31 трлн рублей, что на 20% больше результатов 2017 года.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги исследования российского рынка лизинга за 2018 год. Согласно проведенному анкетированию, объем нового бизнеса по итогам прошлого года составил 1,31 трлн рублей, что на 20% больше результатов 2017 года.

Аналитики уточняют, что объемы и динамика рынка могли оказаться выше, однако отсутствие крупных сделок, традиционных для конца года, привело к тому, что на IV квартал пришлось только 23% годового объема нового бизнеса (для сравнения — в 2016 и 2017 году более трети всех сделок приходилось на последний квартал).

Сумма новых лизинговых договоров по сравнению с 2017 годом выросла на 22% и достигла почти 2 трлн рублей, что позитивно сказалось на объеме лизингового портфеля, который на 1 января 2019 года составил 4,3 трлн.

На данный момент анкеты прислали более 120 лизинговых компаний. Лидером рынка третий год подряд становится Государственная Транспортная Лизинговая Компания, на которую приходится 16% рынка. Второе место удерживает «Сбербанк Лизинг», лидирующий в сегменте операционного лизинга за счет сделок с авиатехникой. На третье место в рэнкинге поднялся «ВТБ Лизинг», нарастив в прошлом году объем сделок в железнодорожном сегменте. Наибольшие темпы роста из топ-20 компаний продемонстрировал «Регион Лизинг», объем нового бизнеса которого увеличился более чем в три раза по сравнению с 2017 годом за счет присоединения «МКБ-Лизинга» в июле 2018 года.



Полные итоги исследования будут опубликованы на сайте «Эксперт РА» и в ведущих деловых изданиях в феврале-марте 2019 года.