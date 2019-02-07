В ближайший месяц компания планирует провести семинар для представителей банков, где подробно расскажет о планах по развитию решения.

Алексей Ефимов, руководитель продуктового направления «Государственные сервисы» компании «Диасофт»: «Мы разрабатывали решение для взаимодействия с ЕБС в тесной связке со специалистами по информационной безопасности, и уверены, что оно полностью соответствует всем требованиям к ИБ при сборе биометрических данных и отправке их в ЕБС. Осталось получить официальные документы, подтверждающие этот факт. Речь идет о взаимодействии с федеральными структурами, поэтому процедура требует времени. Мы занимаем открытую позицию в диалоге с клиентами и готовы в ближайшее время подробно рассказать о комплексе мер, которые реализуем для получения соответствующих подтверждений».

Напомним, что в августе 2018 года «Диасофт» официально сообщил о готовности решения FLEXTERA «Взаимодействие с ЕБС» к внедрению в банках. В функционал решения входят такие бизнес-процессы, как поиск подтвержденной учетной записи, снятие биометрических данных (изображение лица, голос) и передача данных в ЕБС для регистрации.

Источник: Компания «Диасофт»