ПАО «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») запускает систему искусственного интеллекта «Beeline Artificial Intelligence» («Билайн AI») для корпоративных клиентов.

Это инструмент для комплексного продвижения на основе больших данных и машинного обучения, использующий все возможные каналы – SMS, голосовые сообщения, реклама в сети Интернет– и может создавать до 1 млн креативных сообщений для точного попадания в запрос клиента, говорится в сообщении компании.

По словам исполнительного вице-президента по развитию корпоративного бизнеса ПАО «ВымпелКом» Арташеса Сивкова, по оценкам компании и отзывам клиентов, внедрение системы AI может увеличить эффективность инвестиций в маркетинг до 50%.

Как пояснил вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом» Джордж Хелд, компания давно использует систему «Билайн AI» в собственных маркетинговых кампаниях и намерена тестировать нейросеть в других направлениях работы.