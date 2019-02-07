Цель разработки «Билайн AI» – создать механизм, который может оптимизировать процессы в любой сфере деятельности предприятия.
ПАО «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») запускает систему искусственного интеллекта «Beeline Artificial Intelligence» («Билайн AI») для корпоративных клиентов.
Это инструмент для комплексного продвижения на основе больших данных и машинного обучения, использующий все возможные каналы – SMS, голосовые сообщения, реклама в сети Интернет– и может создавать до 1 млн креативных сообщений для точного попадания в запрос клиента, говорится в сообщении компании.
По словам исполнительного вице-президента по развитию корпоративного бизнеса ПАО «ВымпелКом» Арташеса Сивкова, по оценкам компании и отзывам клиентов, внедрение системы AI может увеличить эффективность инвестиций в маркетинг до 50%.
Как пояснил вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом» Джордж Хелд, компания давно использует систему «Билайн AI» в собственных маркетинговых кампаниях и намерена тестировать нейросеть в других направлениях работы.
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