Новый продукт запущен для расширения доступа к кредитным ресурсам московским компаниям в рамках реализации Национального проекта развития малого и среднего бизнеса. Первое поручительство по аккредитиву получила компания «Технотрейд» – аккредитив на сумму свыше 50 миллионов рублей под поручительство фонда выдан банком «Возрождение».

«Поручительства по аккредитиву позволяют расширить доступ предпринимателей к кредитным ресурсам и дополнительно стимулировать развитие компаний малого и среднего бизнеса в столице. Этот финансовый продукт существенно облегчает проведение товарных сделок и позволяет воспользоваться господдержкой без заключения кредитного договора. Поручительства покрывают до 70% аккредитива, но не более 100 миллионов рублей. Ставка по ним составляет 0,75% годовых», – сообщил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

«Новый продукт Московского гарантийного фонда крайне актуален, так как позволяет получить гарантийную поддержку по аккредитиву, именно как самостоятельному продукту, что существенно облегчает конструкцию сделки и позволяет воспользоваться господдержкой без заключения кредитного договора с аккредитивной формой расчетов, – отметила заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина, – Расширив свою линейку, фонд традиционно проявил гибкость и клиентоориентированность по отношению к субъектам МСП. Мы, в свою очередь, с готовностью подключились к реализации очередного инструмента господдержки с целью создания своим клиентам более комфортных условий для развития бизнеса».

Поручительства покрывают до 70% аккредитива, но не выше 100 миллионов рублей, ставка поручительства составляет 0,75% годовых. Воспользоваться поддержкой фонда могут московские компании малого и среднего бизнеса, которые исправно платят налоги, не занимаются подакцизной деятельностью и демонстрируют положительные финансовые результаты.

Банк «Возрождение» сотрудничает с Гарантийным фондом Москвы с 2008 года, за это время с использованием поручительства фонда банк направил на кредитование субъектов МСП свыше 4 млрд рублей.