Банк «Восточный» и BSS представляют новое решение для дистанционного банковского обслуживания малого и среднего бизнеса на платформе Digital2Go, которая предлагает самые актуальные возможности системы интернет и мобильного банкинга последнего поколения.

Платформа Digital2Go и сервис для малого и среднего бизнеса – это уникальное решение, позволяющее оптимизировать взаимодействие банка с клиентом, обеспечивая инфраструктуру, безопасность, соблюдение законодательства, сопровождение и развитие. Инновационная цифровая система обеспечивает все самое необходимое при осуществлении финансовых операций: клиент в одно нажатие может проверить состояние счетов, входящие и исходящие платежи, создать платеж, получить выписку. Интерфейс решения также оснащен такими позициями как главные события, единая лента операций, информация о блокировках и арестах средств на счете.

Помимо базового функционала, решение для МСБ на платформе Digital2Go обладает рядом опций, значительно облегчающих работу предприятия с финансами. Система предусматривает функцию контроля за движением средств, изменением остатка по счету, динамикой поступлений и списаний средств, списком контрагентов с суммами поступлений и списаний за определенный период. Для удобства клиентов «Восточного» и большей наглядности эта аналитика представлена в виде графиков и диаграмм. Новое решение банка «Восточный» и BSS также предлагает клиенту воспользоваться более доступной и простой формой платежа, интеллектуальным поиском и функцией автозаполнения.

Новое уникальное ДБО от банка «Восточный» и BSS запускается в пилотном режиме в Нижнем Новгороде. В рамках пилота специалисты банка и BSS соберут все отзывы и пожелания пользователей, чтобы максимально учесть все запросы наших клиентов и в ближайшее время представить всем российским бизнесменам идеальный онлайн-банкинг.

«Мы с гордостью представляем новое ДБО для МСБ от банка «Восточный» предпринимателям Нижегородской области. Не случайно для пилота выбран именно Нижний Новгород. Этот город – родина российской торговли, а сегодня это 4-ый город в РФ по инновационному потенциалу. Мы надеемся, что бизнес Нижнего Новгорода по достоинству оценит все наши революционные наработки в части дистанционного обслуживания. При этом пилот пройдет в интерактивном формате – мы открыты для отзывов и предложений, чтобы сделать наш проект совершенным», – прокомментировала Анна Ермолаева, заместитель директора банка «Восточный» по МСБ и региональному корпоративному бизнесу – Директор департамента развития продуктов и процессов МСБ.

Публичное акционерное общество «Восточный банк» ( ПАО КБ «Восточный» ) – один из крупнейших российских банков, лидирует на рынке финансовых услуг Сибири и Дальнего Востока. Основан в 1991 г. в Амурской области. Является кредитной организацией федерального уровня. Банк является участником Системы страхования вкладов (ССВ).

BSS — партнер в мире финансовых продуктов и сервисов, онлайн-коммуникаций и пользовательского опыта. Флагманом продуктовой линейки BSS является открытая платформа нового поколения Digital2Go. Это готовое решение по инфраструктуре, безопасности и законодательству, открытое для сторонних разработчиков и обеспечивающее быстрый Time2Market. Предоставляет SDK и API, средства для самостоятельной кастомизации стандартного функционала и разработки своих уникальных сервисов.

Источник: Компания BSS