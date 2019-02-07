Центробанк Южной Кореи, отказавшись от идеи выпуска собственной цифровой валюты (CBDC), выпустил предупреждение, в котором заявил, что она представляет угрозу для финансовой системы.

В документе говорится, что внедрение CBDC может привести к массовому выводу средств из частных кредитно-финансовых учреждений, а это приведет к уменьшению ликвидности и росту учетной ставки, сообщает Anycoin .

По словам одного из авторов проведенного в Банке Кореи исследования, пользователи доверяют Центробанку больше, чем коммерческим банкам. Поскольку бессрочные депозиты представляют для последних основной источник для предоставления кредитов, вывод средств приводит к повышению ставки или снижению коэффициента резервирования.