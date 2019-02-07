Рубль вырвался из диапазона, в котором находился в последние дни, сообщает руководитель аналитического отдела «Гранд Капитал» Сергей Козловский. Если внешний фон будет ухудшаться, то следует ожидать продолжения его локального ослабления.

«Сегодня на глобальном рынке ожидается коррекция по доллару, поэтому по паре доллар/рубль ожидается продолжение нисходящего движения. Нужно посмотреть, как откроется рынок и будет торговаться в первые три часа. Если положительная динамика по рублю сохранится, то она, скорее всего, продлится до закрытия торговой сессии. Жду снижения курса доллара к уровню 65,66 рубля, а евро может подрасти до 75,05 рубля», - поясняет аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Как прогнозирует аналитик Алор Брокер Алексей Антонов, завтра же ЦБ примет решение по ставке, но с вероятностью выше 90% она будет оставлена неизменной.

«Интерес будут представлять лишь последующие комментарии регулятора относительно денежно-кредитной политики. Исходя из экономической ситуации, скорее всего регулятор даст понять, что ставка останется неизменной еще несколько месяцев. Поэтому мы не ждем особых движений и на валютном рынке. Наиболее вероятный диапазон колебаний пары доллар-рубль – 65,5-66,2», - комментирует он.