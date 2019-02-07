Крипторынок может повторно протестировать минимумы четвертого квартала, заявил аналитик Fundstrat Global Advisors Роберт Слюймер, добавив, что более сильному риску подвергаются небольшие криптовалюты.

Выводы аналитика основаны на индикаторе роста/падения для 250 криптовалют с малой капитализацией, который «рискует пробиться к новым минимумам», сообщает Anycoin .

«Прорыв ниже минимумов четвертого квартала на уровне 3100 долларов будет означать снижение до 2270 долларов, в то время как необходимо движение выше 4200 долларов для того, чтобы показать, что биткоин начинает улучшаться», — пояснил Слюймер.