Он обеспечивает прозрачность расчетов, доверие участников к информации об оплате, сокращение дебиторской задолженности, повышение собираемости платежей. Через платформу проведена первая трансакция в адрес одного из крупнейших российских поставщиков электроэнергетики и теплоснабжения.

С введением в 2018 году прямых договоров между ресурсоснабжающими организациями и населением плательщики начали сталкиваться с многочисленными сложностями из-за необходимости оплачивать по 6 – 8 отдельных квитанций и посещать абонентские отделы разных организаций для решения однотипных вопросов. Выпускать же удобный для жителей единый платежный документ участники расчетов не готовы из-за недоверия друг к другу и к процессу поступления и распределения денежных средств, отсутствия возможности полностью контролировать движение своих денег. Когда центральным звеном в схеме становится единый расчетный центр, выпускающий единый платежный документ и аккумулирующий все финансовые потоки от населения, вопрос прозрачности расчетов и доверия между участниками только обостряется.

Следствием этих проблем является постоянное увеличение задолженности населения перед поставщиками ресурсов, а также растущие операционные затраты представителей сферы ЖКХ на работу с населением, в том числе по взысканию задолженности. Все это, в конечном итоге, выливается в повышение тарифов за поставляемые ресурсы. Кроме того, органы соцзащиты зачастую не могут вовремя выплачивать субсидии на платежи ЖКХ — данные о льготах поставляются разными организациями в разных форматах.

Отраслевая цифровая платформа решает проблему отсутствия прозрачности платежей, оперативного, надежного информационного обмена и доверия между участниками процессов сферы ЖКХ.

«Новая платформа приносит полную прозрачность расчетов за коммунальные услуги, — комментирует начальник управления расчетного бизнеса блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Альфа-Банка Евгений Жилов. — Это гарантирует участникам расчетов что денежные средства не задержатся на расчетных счетах посредников, а станут доступными поставщикам ЖКУ ежедневно и в полном объеме».

Стало возможным моментальное и автоматическое распределение платежей, принятых по единому платежному документу (ЕПД) по конечным получателям («расщепление») на стороне банка с теми же принципами - достоверности и неизменности. Все пользователи отраслевой платформы в реальном времени получают достоверную и неизменяемую информацию из распределенного реестра о том, какой плательщик, когда и за что внес платеж. Благодаря этому поставщики коммунальных услуг и ресурсов имеют возможность совместно с управляющими компаниями работать с задолженностью населения, а органы соцзащиты корректно и своевременно начислять субсидии.

«Мы продолжаем привносить в ЖКХ самые современные и эффективные технологии. Совместно с нашим партнером Альфа-Банк мы сделали очередной значимый шаг в развитии отраслевой цифровой платформы ЖКХ. В ближайшем будущем будем вовлекать сборщиков платежей, сбытовые, сетевые и генерирующие компании, органы социальной поддержки населения. И я уверен, все у нас получится, особенно с таким партнером, как Альфа-Банк», — заявил генеральный директор «Квартплата 24» Павел Карасев.

Важным преимуществом проекта является простота и низкая стоимость подключения и работы с новой системой. В ее основе лежит блокчейн-платформа R3 Corda с открытым кодом, при этом участникам расчетов не требуется переходить на новое программное обеспечение, достаточно настроить отправку и получение сообщений в распределенный реестр.