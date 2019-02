Три крупнейшие банковские группы Японии Mizuho Financial Group, Sumitomo Mitsui Financial Group и Mitsubishi UFJ Financial Group отказались от совместного проекта по обеспечению одноранговых мобильных платежей на базе блокчейна в пользу развития собственных криптовалют.

В рамках тестовых испытаний клиенты этих банков могли отправлять и получать деньги, используя номера телефонов или адреса электронной почты, через виртуальные счета, привязанные к депозитным. Мегабанки обнаружили, что рынок цифровых мобильных платежей в стране становится переполненным, сообщает Anycoin .

Также сомнения в целесообразности партнерского проекта возникли у мегабанков еще и по причине разработки собственных криптовалют, функционал которых пересекается с совместным платежным блокчейн-решением.