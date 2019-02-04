Участвовать в программе смогут компании-резиденты России, которые предлагают клиентам решения на базе сервиса и разработчики, которые используют «Яндекс.Облако» в своих проектах.
«Яндекс» планирует потратить 100 млн рублей на партнерскую программу платформы для бизнеса «Яндекс.Облако», заявили представители сервиса. Средства пойдут на премии, гранты, техподдержку и бесплатное обучение для партнеров «Облака».
«Яндекс» будет выплачивать партнерам ежемесячные премии, которые составят до 50% от расходов их клиентов на облачные сервисы «Яндекса».
Технологические партнеры смогут получить грант на тестирование сервисов «Облака» в 20 тысяч рублей и скидку в 50% от расходов за первые два месяца платного пользования «Облаком», сообщает VC.ru. Чтобы стать технологическим партнером «Яндекса», нужно иметь действующий сервис и план по его развитию, а также тратить на облачные сервисы около 20 тысяч рублей в месяц.
Участники программы также попадут в список партнеров и смогут размещать свои сервисы в маркетплейсе «Облака» — это поможет привлечь новых клиентов, считают в «Яндексе».
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