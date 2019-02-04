Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин предложил отмечать документы для подачи на открытие бизнеса штрихкодом, в целях борьбы с коррупцией, а также необходимо предусмотреть возможность отслеживать через интернет, где находится документ.

«Нужно предусмотреть возможность отсмотреть в интернете, на рассмотрении у какой инстанции и на каком этапе рассматривается документ. Это можно было бы отслеживать в специальной программе, например, на сайте Госуслуг. Так человек мог бы узнать, по личному коду, у какого чиновника находится его документ», - цитирует Шерина агентство городских новостей «Москва» .

Кроме этого, по его мнению, необходимо законодательно закрепить перечень документов, которые требуются для решения конкретных вопросов.