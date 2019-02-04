Хакеры могли создавать бесконечное количество фальшивых токенов ZEC из-за уязвимости в сети, сообщили разработчики криптовалюты Zcash. Руководители проекта решили проблему с обновлением протокола Zcash Sapling, которое было активировано в конце октября.

Уязвимость находилась в системе zk-SNARKS, которая используется для скрытия балансов и данных пользователей, и не затрагивала приватность, относилась исключительно к возможности создания несуществующих монет, сообщает РБК .

После обнаружения проблемы блокчейн-проект минимизировал возможность ее использования и предупредил другие компании, использующие протокол zk-SNARKS. Глава Zcash Зуко Уилкокс подчеркнул, что команда не хотела раскрывать информацию об уязвимости, пока не будут защищены все крупнейшие по капитализации криптовалюты.