В Ульяновской области прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении у страховых компаний и кредитных учреждений более чем 7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокурор Ленинского района Ульяновска утвердил обвинительное заключение в отношении жителя областного центра. Он обвиняется по части 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса РФ (в мошенничестве в сфере страхования в составе организованной группы), части 3 статьи 30, части 4 статьи 159.5 (в покушении на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, в составе организованной группы, в крупном размере), части 4 статьи 159 (в мошенничестве в составе организованной группы, в крупном и особо крупном размере).

Как полагает следствие, юрисконсульт местной фирмы и менеджер коммерческой структуры создали преступную группу. Приобретя фирму, злоумышленники организовали рекламную кампанию, в ходе которой обеспечивали заключение договоров об оказании населению юридических услуг по страховым случаям, связанным с инцидентами в отношении транспортных средств.

«Вместе с тем по их указаниям иные члены группы приобретали по низким ценам машины марок премиум-класса, после чего, оформив соответствующие документы в страховых компаниях, инсценировали случаи повреждения салонов автомобилей третьими лицами. При этом составлялись фиктивные экспертные заключения, в которых умышленно завышалась стоимость причиненного ущерба», — рассказали правоохранители.

Кроме того, они выяснили, что руководители преступной группы организовывали аферы с финансовыми ресурсами банков, связанные с оформлением кредитов на подставных лиц.

В результате в период с февраля 2013 года по апрель 2016-го от таких незаконных действий пострадали четыре организации (страховые компании и кредитные учреждения), которым был причинен имущественный ущерб на сумму более 7 млн рублей.

Ленинский районный суд Ульяновска 3 мая 2018 года приговорил менеджера коммерческой структуры и других членов ОПГ к лишению свободы в колонии общего режима на сроки от одного года и десяти месяцев до трех лет и восьми месяцев. Данный приговор уже вступил в законную силу.



Юрисконсульт на тот момент был объявлен в розыск, поскольку скрывался от следствия и суда. В июле 2018 года он был задержан. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в тот же суд для рассмотрения по существу.