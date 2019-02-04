Компания TalkBank, создавшая первый в России банк, работающий исключительно в мессенджерах, интегрировала чат-бота на базе искусственного интеллекта в социальную сеть Facebook.

С помощью чат-ботов проводятся все операции, включая активацию, блокировку и разблокировку карт, а также бесплатные переводы, отчеты и аналитику, говорится в пресс-релизе компании.

По словам директора центра компетенций Fintech&Blockchain IT- кластера фонда «Сколково» Павла Новикова, чат-боты TalkBank теперь представлены в четырех крупных мессенджерах. Сейчас TalkBank – это успешный необанк, использующий инновационные разработки и участвующий во всех топовых конференциях Европы.