Мещанский суд Москвы вынес приговор хакеру Юрию Лысенко, признав его виновным в хищении более чем 1 млрд рублей у банков при помощи специальной программы, сообщает ТАСС из суда.

«Назначить Лысенко наказание в виде 13 лет колонии строгого режима», — огласила решение судья.

По версии суда и следствия, группа хакеров, лидером которой был гражданин Украины Юрий Лысенко, в период с июля по ноябрь 2014 года совместно похитила средства у коммерческих банков. Обвинение считает, что деньги похищались с помощью специальной программы, которая позволяла снимать их со счетов клиентов банков, а затем восстанавливала баланс за счет средств уже самих финансовых структур.

Обвинение инкриминирует всем фигурантам нанесение ущерба Промсвязьбанку в размере 39,5 млн рублей, банку «Уралсиб» в размере 45 млн, банку «Траст» в размере 106 млн и банку «Зенит» в размере 883,5 млн рублей.



Кроме Юрия Лысенко на скамье подсудимых находятся 13 человек. В зависимости от роли каждого они обвиняются по частям 1 и 2 статьи 210, части 4 статьи 159.6, части 3 статьи 30 и части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (в организации преступного сообщества и участии в нем, мошенничество в сфере компьютерной информации и краже).