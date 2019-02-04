Спрос на облигации федерального займа (ОФЗ), аукцион по размещению которых прошел 6 февраля 2018 года, превысил предложение вдвое. Минфин проводил аукцион на размещение в облигациях 35 млрд рублей, спрос составил почти 71 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные ведомства, опубликованные на сайте.

На первом аукционе по размещению ОФЗ выпуска № 26226RMFS на 20 млрд рублей с датой погашения 7 октября 2026 года спрос на бумаги составил 55 млрд рублей. ОФЗ размещены со средневзвешенной доходностью 8,09% годовых. Доходность по цене отсечения составила 8,11% годовых.

Второй аукцион по размещению ОФЗ выпуска № 26225RMFS на 15 млрд рублей с датой погашения 10 мая 2034 года также состоялся. Спрос на облигации составил 15,57 млрд рублей. Средневзвешенная доходность составила 8,33% годовых, доходность по цене отсечения — 8,36% годовых.